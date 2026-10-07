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Eva Sas (Les Écologistes) : "Les autorités ont tenté de briser le mouvement lycéen"

information fournie par France 24 07/10/2026 à 10:10

Eva Sas, députée du groupe Écologiste et Social, réagit à la mobilisation des lycéens. Elle estime que "les revendications sont légitimes" mais se dit aussi "frappée par la réponse sécuritaire et les violences policières qu'il faut dénoncer". Pour Eva Sas, le délitement des services publics est le résultat de la politique menée par Emmanuel Macron et "les cadeaux fiscaux faits aux plus riches".

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