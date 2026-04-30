La déforestation des forêts tropicales ralentit mais ne stoppe pas

information fournie par France 24 • 30/04/2026 à 18:36

La déforestation a baissé en 2025 par rapport à 2024 dans les forêts primaires tropicales mais ce n'est pas suffisant. 137 pays s'étaient engagés en 2021 à stopper toute déforestation en 2030. La déforestation coupe des arbres mais fragilise aussi l'équilibre de cet écosystème. Les forêts qui sont le théâtre de coupes vont ensuite se dégrader et être plus sensibles à la sécheresse, aux feux, etc. La perte de ces forêts a de graves conséquences à la fois pour le climat et pour la biodiversité.