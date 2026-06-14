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Un squelette d'Elasmosaure de 9 mètres de long bientôt vendu aux enchères en France

information fournie par AFP Video 14/06/2026 à 15:52

Un squelette d'Elasmosaure de neuf mètres de long, estimé à 200.000 euros, est préparé avant sa mise aux enchères le 21 juin au ZooParc de Beauval, à Saint-Aignan (Loir-et-Cher).

Environnement
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