Les Suisses votaient dimanche sur une initiative populaire anti-immigration proposant de plafonner la population du pays à 10 millions d'habitants d'ici 2050 et un projet gouvernemental visant à resserrer les critères d'accès au service civil afin de préserver le caractère prioritaire du service militaire.
Les Suisses aux urnes sur le plafonnage de la population et le service civil
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