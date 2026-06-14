Le Premier ministre britannique Keir Starmer reçoit son homologue japonaise Sanae Takaichi pour des entretiens à Downing Street.
La PM japonaise Takaichi est accueillie par son homologue britannique Starmer à Downing Street
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