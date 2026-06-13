En RD Congo, l’épidémie d’Ebola continue de se propager dans la province de l’Ituri… Le dernier bilan du ministère congolais de la Santé fait état de 689 cas confirmés et de 139 décès.. A Bunia, l’équipe de riposte tente de tracer les cas contacts pour limiter la propagation du virus.
Ebola en RD Congo : la riposte s'organise à Bunia pour limiter la propagation
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