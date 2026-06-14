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G7: un sommet sous haute sécurité

information fournie par AFP Video 14/06/2026 à 15:50

Plus de vingt ans après le G8 d'Evian, marqué par des violences et d'importants dégâts en Suisse, autorités françaises et helvétiques ont prévu un dispositif de sécurité maximale en vue du G7 dans la même ville.

G7
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