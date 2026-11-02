Votre rendez-vous Afrique se délocalise au salon du chocolat de Paris. Ici, on vous promet des expériences immersives autour du chocolat. L'Afrique est LA terre de cacao par excellence ! À commencer par la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Comment valoriser et encourager les productions locales ? On en parle avec nos invités.
La Cote d'Ivoire pépite du salon du chocolat
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