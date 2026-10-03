Avec des revendications similaires, des classes surchargées, des problèmes de sécurité et d'hygiène, une chaleur étouffante en cours. Les forces de l'ordre ont parfois dû intervenir.
La colère des lycéens de l'Hexagone s'étend dans les Outre-mer
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