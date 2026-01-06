La Cité internationale universitaire de Paris est un lieu unique au monde, qui accueille chaque année 12 000 résidents de toutes nationalités. Etudiants, chercheurs et artistes se croisent dans les 47 maisons du campus. Nichée au cœur d’un parc verdoyant au sud de la capitale française, "la Cité U", comme la surnomme, célèbre un siècle d’ouverture sur le monde, tandis que son projet fondateur reste plus que jamais d'actualité.
La Cité U à Paris, un projet utopiste plus que jamais d'actualité
