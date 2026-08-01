À une trentaine de kilomètres à l'ouest de Naples, Baia fut l'une des stations balnéaires les plus prestigieuses de l'Empire romain. Progressivement recouverte par la mer, elle continue de révéler ses secrets. Pour mieux comprendre et préserver ce patrimoine exceptionnel, les universités de Naples et de Salerne, avec plusieurs entreprises privées, développent de nouvelles technologies dans le cadre d'un programme de recherche. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
La cité engloutie de Baia révélée
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