La Chine "condamne fermement" l'attaque américaine contre le Venezuela

La Chine "condamne fermement" l'attaque américaine contre Caracas qui a conduit à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
