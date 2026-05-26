La chaleur pourrait atteindre localement des températures exceptionnelles de "38°C voire 39°C" ces prochains jours au cours de la vague de chaleur précoce qui frappe la France, indique Adrien Warnan, prévisionniste à Météo-France, lors d'une conférence de presse à Paris.
La chaleur pourrait atteindre localement "38°C voire 39°C" ces prochains jours (Météo France)
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