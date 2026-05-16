Thaïlande: huit morts dans une collision entre un train et un bus à Bangkok

Des pompiers et secouristes sur le site d'une collision entre un train de marchandises et un bus à Bangkok, le 16 mai 2026 en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Une collision entre un train de marchandises et un bus a provoqué un incendie et fait au moins huit morts et plus d'une trentaine de blessés samedi dans le centre de Bangkok, en Thaïlande, ont indiqué la police et les services de secours locaux.

"Huit personnes sont mortes et 35 autres ont été blessées. L'incendie est désormais éteint et nous essayons de récupérer les corps ", a déclaré à l'AFP le chef de la police de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit, précisant que deux des blessés se trouvaient dans un état grave.

L'accident s'est produit en début d'après-midi à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le train s'approcher à vitesse modérée d'un passage à niveau, où le bus public semble bloqué sur les voies en raison du trafic.

Un incendie se déclare immédiatement au moment de l'impact et se répand à d'autres véhicules alors que le bus est traîné par le train sur plusieurs dizaines de mètres.

Le feu a été rapidement éteint avant que la zone ne soit bouclée pour permettre le travail des secouristes, à la recherche de personnes coincées dans les carcasses calcinées.

- "Des flammes partout" -

"J'ai assisté à la collision, les flammes se sont répandues en quelques instants. J'étais avec ma fille et nous avons évacué aussitôt. Je n'ai pas osé me retourner pour constater s'il y avait des victimes", a dit un témoin à la chaîne publique ThaiPBS.

"Ma voiture était à l'avant, près du passage à niveau. J'ai soudainement entendu un gros bruit et quelque chose a percuté ma voiture, la repoussant. Puis j'ai vu le bus coincé contre le train et des flammes partout. J'étais terrifié ", a témoigné une autre personne, "sous le choc".

Des pompiers et policiers sur le site d'une collision entre un train de marchandises et un bus à Bangkok, le 16 mai 2026 en Thaïlande ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les causes de l'accident, selon un communiqué de son bureau.

Les accidents de transport sont relativement fréquents en Thaïlande, dont les routes figurent parmi les plus meurtrières au monde en raison de la vitesse, de l'alcool au volant et d'une application des lois parfois laxiste.

L'effondrement d'une grue sur un train de passagers avait fait 32 morts et des dizaines de blessés en janvier dans le nord-est du royaume.

Dix-huit personnes ont péri en 2020 dans la collision d'un train de marchandises avec un bus transportant des passagers à une cérémonie religieuse.

Et huit personnes ont trouvé la mort en 2023 dans le choc entre un train de marchandises et une camionnette qui traversait une voie ferrée.