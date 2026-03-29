L'un des deux voiliers qui étaient apparemment portés disparus arrive à La Havane, livrant l’aide humanitaire qu'il transportait. Ce navire transporte les dernières cargaisons du convoi "Nuestra America" (Notre Amérique), initiative humanitaire internationale qui a acheminé de l'aide à Cuba alors que le blocus pétrolier américain aggrave la crise énergétique et économique de l'île. IMAGES
L'un des deux voiliers signalés disparus arrive à Cuba avec de l'aide humanitaire
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