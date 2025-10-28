L'Union européenne se dit "gravement préoccupée" par l'intensification des hostilités dans la ville soudanaise d'el-Facher. Plusieurs rapports alarmants font état de multiples exactions, étayées par des images sur le terrain.
L'UE "gravement préoccupée" par l'intensification des hostilités au Soudan
