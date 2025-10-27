Le président ivoirien Alassane Ouattara a été réélu pour un quatrième mandat sur le score écrasant de 89,77% au premier tour, dans un scrutin privé des deux principales figures de l'opposition, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI). "Article 3, est déclaré provisoirement élu au premier tour, Monsieur Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés," dit Ibrahime Kuibiert Coulibaly, président de la Commission électorale indépendante (CEI) en Côte d'Ivoire. SONORE
Côte d'Ivoire: le président Alassane Ouattara réélu pour un 4e mandat
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro