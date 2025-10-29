L'ouragan Melissa, l'un des plus plus puissants jamais enregistrés, a balayé mardi l'ouest de la Jamaïque, provoquant de gros dégâts et laissant plus d'un demi-million d'habitants sans électricité.
L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, un demi-million d'habitants sans électricité
