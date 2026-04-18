Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a mis en garde contre un glissement du Soudan du Sud vers la "famine généralisée" et "l'effondrement", au moment où les combats s'intensifient et que la mission de maintien de la paix onusienne dans le pays (Minuss) se réduit.
L'ONU alerte contre le risque d'"effondrement" du Soudan du Sud
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