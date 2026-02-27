 Aller au contenu principal
Inondations au Brésil : 13 personnes toujours portées disparues

information fournie par AFP Video 27/02/2026 à 20:06

Les recherches des 13 personnes encore portées disparues après les pluies torrentielles dans le sud-est du Brésil se poursuivaient jeudi dans les municipalités de Juiz de Fora et Uba, où le bilan a été réévalué à 55 morts.

Environnement
2

