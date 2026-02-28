"Tout ce qui peut contribuer à permettre au peuple iranien de retrouver sa liberté va dans le bon sens", déclare Marine Le Pen lors d'un déplacement à Toulon pour soutenir la députée RN Laure Lavalette aux élections municipales. IMAGES
"Tout ce qui peut contribuer à la liberté du peuple iranien va dans le bon sens"(Le Pen)
