"Tout ce qui peut contribuer à la liberté du peuple iranien va dans le bon sens"(Le Pen)

information fournie par AFP Video 28/02/2026 à 11:40

"Tout ce qui peut contribuer à permettre au peuple iranien de retrouver sa liberté va dans le bon sens", déclare Marine Le Pen lors d'un déplacement à Toulon pour soutenir la députée RN Laure Lavalette aux élections municipales. IMAGES

Proche orient
Municipales 2026
