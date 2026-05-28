Au programme de ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !" : le palmarès politique du 79e Festival de Cannes, et focus sur "L'Objet du délit" de la Française Agnès Jaoui, comédie dramatique qui questionne le mouvement #Metoo. Thomas Baurez et Natacha Vesnitch reviennent d'abord sur la Palme d'or décernée pour la deuxième fois au Roumain Cristian Mungiu pour son film "Fjord", ainsi que sur "Minotaure", un film sur la guerre russo-ukrainienne du Russe Andreï Zviaguintse.
"L'Objet du délit" : Agnès Jaoui face à la polémique #Metoo
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