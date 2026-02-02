"Nous sommes en train d'examiner et de finaliser les détails de chaque étape du processus diplomatique", a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.
L'Iran "finalise" les étapes préalables aux négociations avec Washington
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro