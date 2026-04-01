L'inflation bondit à +2,5% dans la zone euro, tirée par la hausse de l'énergie

information fournie par France 24 • 01/04/2026 à 00:40

L'inflation en zone euro bondit à +2,5 % sur un an au mois de mars, contre 1,9% en février, conséquence de la guerre au Moyen-Orient et de l'augmentation des prix de l'énergie. Cette dernière fait un bond encore plus marqué : +4,9 % en mars sur un an, selon les chiffres d'Eurostat. En France, la hausse du prix du gazole reflète cette hausse, le carburant routier le plus utilisé du pays coûte aujourd'hui 2€24 le litre, 52 centimes de plus qu'avant la guerre. Mais aux Etats-Unis, le prix du carburant a augmenté encore plus fort et encore plus vite : le gallon coûtait 3$ fin février, à la veille de la guerre, il est désormais à 4 $ (environ 1,05$ par litre). Pour les foyers américains, cela représente 740 dollars de dépenses supplémentaires par an pour le carburant alors que Donald Trump avait fait campagne avec la promesse de baisser le coût de la vie.