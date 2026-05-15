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Saviez-vous que vos mèches coupées sauvent les océans et les forêts ?

information fournie par France 24 15/05/2026 à 13:17

Et si votre coupe de cheveux aidait à stopper une marée noire ? 95 % des cheveux sont incinérés alors qu'ils peuvent être recyclés. En France, 6 000 salons de coiffure les envoient à une entreprise qui leur donne une seconde vie. Boudins géants absorbeurs d'hydrocarbures ou tapis protecteurs de jeunes arbres de forêt...

Environnement

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