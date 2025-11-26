Les flammes s'échappent des fenêtres des immeubles tandis que les pompiers combattent l'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong, faisant au moins 13 morts. IMAGES
L'incendie se poursuit dans des immeubles à Hong Kong, au moins 13 morts
