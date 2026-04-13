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L’IA, instrument majeur de la campagne de Viktor Orban en Hongrie

information fournie par France 24 13/04/2026 à 06:34

En Hongrie la campagne pour les législatives du 12 avril a été marqué par de nombreuses fausses informations dopées à l’intelligence artificielle. Le parti de Viktor Orban a ainsi fait circuler un deepfake de son opposant Peter Magyar. La Russie, dont le 1er ministre est très proche, a également mis son grain de sel dans le scrutin.

IA: Intelligence artificielle

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