En Hongrie la campagne pour les législatives du 12 avril a été marqué par de nombreuses fausses informations dopées à l’intelligence artificielle. Le parti de Viktor Orban a ainsi fait circuler un deepfake de son opposant Peter Magyar. La Russie, dont le 1er ministre est très proche, a également mis son grain de sel dans le scrutin.
L’IA, instrument majeur de la campagne de Viktor Orban en Hongrie
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