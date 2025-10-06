"L’Histoire merveilleuse d’Iza" : un hymne à l’"Afro Beauté" et à l’acceptation

information fournie par France 24 • 06/10/2025 à 17:27

Nous discutons de l'"Afro beauté" avec le livre "L'Histoire merveilleuse d'Iza", une histoire qui met en lumière l'acceptation du cheveux afro et tord le cou aux stéréotypes. Le projet, signé Mafoi et Cassidy, est soutenu par l'interprète de la chanson "Afro Beauté", Eloisha. Le livre est issu d'une histoire vraie, celle de la nièce de la chanteuse Eloisha, à qui l'on aurait dit qu'elle ne pourrait pas ressembler à une princesse à cause de ses cheveux crépus... La chanson "Afro Beauté" est un symbole de résistance pour tous les enfants victimes de discrimination capillaire.