Lors d'une conférence de presse qui se tient au terme du sommet de l'UE à Bruxelles, le président français explique que les européens aident l'Ukraine, d'un point de vue technique sur le conflit. "Nous sommes en train de travailler aussi ardemment pour aider l'Ukraine à renforcer sa capacité à résister sur les images satellitaires, les dispositifs d'alerte avancée qui sont au combien nécessaires", déclare le président français.
L'Europe travaille pour aider l'Ukraine sur les "images satellitaires" (Macron)
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