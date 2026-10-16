"Une priorité absolue" de ramener les pays du Sahel dans l'OIF, souligne la Mauritanienne Coumba Bâ

information fournie par France 24 • 16/10/2026 à 18:39

Dans un entretien accordé à France 24, la ministre conseillère du président mauritanien Mohammed Ould Ghazouani et candidate au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Coumba Bâ, met en avant sa "posture de rassemblement" et affirme que "la francophonie doit rester fidèle à ses valeurs fondatrices" comme la promotion de la démocratie, l'État de droit et la liberté des citoyens, "tout en ne fermant la porte à personne et en aidant des pays à sortir de façon efficace et efficiente de ces situations d'anticonstitutionnalité et de rupture démocratique".