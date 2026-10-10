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Arnaud Fontanet: "la recherche étant un investissement de long terme, passe souvent au second plan"

information fournie par France 24 10/10/2026 à 21:36

Le Pasteurdon, grande opération d'appel aux dons qui permet à l'Institut Pasteur de faire progresser la médecine, fête ses 20 ans. Une campagne cruciale pour faire avancer la recherche à l'heure de l'austérité budgétaire, que ce soit pour de nouveaux traitements contre le VIH, pour lutter contre des maladies neurodégénératives ou encore contre des cancers. Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

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