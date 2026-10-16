En octobre 2025, le gouvernement français ordonnait le démantèlement de la "jungle" de Calais, bidonville installé dans le Nord de la France, face à la Manche et au Royaume-Uni, et destination finale de milliers de migrants venus d’Afrique et du Moyen-Orient. Une décennie plus tard, la population migrante n’a pas disparu mais ses conditions de vie se sont considérablement dégradées, pour les femmes et les enfants plus particulièrement, comme l’expliquent Marie-Charlotte Fabié, directrice Safe Passage International France, qui s’occupe de la réunification des familles, et Maïwenn Henriquet, référente santé de Médecins du Monde, dont le travail est présenté dans le documentaire "À la frontière des regards" de Charles-Henry Frizon.
Dix ans après le démantèlement de la jungle de Calais : des migrant·e·s toujours plus vulnérables
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