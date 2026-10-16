"Je suis extrêmement inquiet de cette journée, qui n'est pas une journée dédiée à la France du travail, mais qui est, sous couvert de revendications légitimes, une journée pour la France du chaos", déclare le président du Rassemblement national Jordan Bardella, interrogé sur la mobilisation du 17 octobre à son arrivée au Mondial de l'Auto à Paris.
Mobilisation du 17 octobre : Bardella se dit "extrêmement inquiet"
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