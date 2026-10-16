Des manifestants affrontent la police et incendient des poubelles lors de la quatrième journée consécutive de manifestations à Tirana, réclamant la démission du Premier ministre Edi Rama et des réformes du système éducatif. Les manifestations se sont étendues à plusieurs autres villes, les étudiants organisant des boycotts d'universités. Cela marque une escalade significative dans les protestations antigouvernementales, qui durent depuis plusieurs mois dans ce pays des Balkans. Initialement, elles ont été déclenchées par un projet controversé de complexe touristique lié à la famille du président américain, Donald Trump.
Canons à eau, poubelles en feu : les manifestations se poursuivent en Albanie
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