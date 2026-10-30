L'Union européenne retient son souffle avant le résultat des midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis qui renouvellent le Congrès. Une majorité de dirigeants européens espère une défaite de Donald Trump lors de ce scrutin et un affaiblissement de sa politique qui veut remettre en cause le droit international et le multilatéralisme.
L’Europe scrute les midterms américaines : si Trump perd, l’UE gagne ?
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