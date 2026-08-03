L'épidémie d'Ebola en RDC : plus de 3 700 cas recensés

information fournie par France 24 • 03/08/2026 à 17:14

À présent, l’épidémie d’Ebola s’intensifie à un rythme exceptionnel, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Elle est déjà la plus importante épidémie jamais signalée en République démocratique du Congo.

Déclarée officiellement le 15 mai avec plusieurs semaines de retard, elle était initialement circonscrite à la province de l’Ituri. Depuis, elle s’est propagée à cinq provinces, parmi lesquelles le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, deux régions touchées par des conflits armés.

Au total, 3 605 cas ont été confirmés, dont 1 587 décès, selon le dernier bilan de l’OMS.

Avec nous pour faire le point sur cette épidémie, depuis Addis-Abeba, en Éthiopie, notre invité Jean Kaseya, directeur général de l’Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.