C'est l'un des passages obligés pour ceux et celles qui veulent se rendre illégalement en Europe : la Libye est décrite comme un lieu où l'esclavagisme est monnaie courante. Le grand reporter Eliott Brachet a recueilli le témoignage de plusieurs migrants à bord de l'Ocean Viking. Il est notre invité sur le plateau de France 24.
"L'enfer libyen" raconté par les migrants
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