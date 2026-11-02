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"L'enfer libyen" raconté par les migrants

information fournie par France 24 02/11/2026 à 17:16

C'est l'un des passages obligés pour ceux et celles qui veulent se rendre illégalement en Europe : la Libye est décrite comme un lieu où l'esclavagisme est monnaie courante. Le grand reporter Eliott Brachet a recueilli le témoignage de plusieurs migrants à bord de l'Ocean Viking. Il est notre invité sur le plateau de France 24.

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5

1 commentaire

  • 18:16

    Ah bon, les africains peuvent être esclavagistes. Incroyable.

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