L'argent chez les jeunes : lever les tabous pour ouvrir le dialogue

information fournie par BoursoBank • 18/03/2026 à 11:46

Deuxième numéro de notre série de webinaires dans le cadre de la Semaine de l'éducation financière. Après avoir évoqué les bases de l'épargne et de l'investissement, on se pose cette fois la question de savoir comment on peut en parler avec nos enfants, nos ados et nos jeunes adultes, sans tabou, afin de leur donner les bonnes bases et les fondations de leur autonomie financière.

A voir aussi // Commencer à épargner sans se tromper

Les deux invitées de BoursoBank pour en parler : Arwa Chaouki, fondatrice et dirigeante d'Edukafi et Célia Rabic, fondatrice de Perspectives de vie.