L'argent chez les jeunes : lever les tabous pour ouvrir le dialogue

Deuxième numéro de notre série de webinaires dans le cadre de la Semaine de l'éducation financière. Après avoir évoqué les bases de l'épargne et de l'investissement, on se pose cette fois la question de savoir comment on peut en parler avec nos enfants, nos ados et nos jeunes adultes, sans tabou, afin de leur donner les bonnes bases et les fondations de leur autonomie financière.
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Les deux invitées de BoursoBank pour en parler : Arwa Chaouki, fondatrice et dirigeante d'Edukafi et Célia Rabic, fondatrice de Perspectives de vie.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
C’est l'offre bancaire 100 % en ligne, idéale pour faire ses débuts dans la gestion de ses finances personnelles et commencer tôt à gagner en autonomie. Le jeune peut aussi, si son parent l’y autorise, accéder à ses livrets d'épargne. Ses responsables légaux l'accompagnent pas-à-pas dans l’univers bancaire, grâce au contrôle parental, à une carte gratuite WELCOME* pratique au quotidien et à l’étranger et à une appli intuitive donnant accès aux avantages The Corner spécial jeunes. Enfin, le passage à la majorité est simple et fluide : le jeune adulte conserve le même compte bancaire, la même carte et la même appli : seuls ses droits évoluent tout naturellement et sans transition !
*pour les nouvelles souscriptions.