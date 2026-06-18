L’ancien président Barack Obama, l’ancienne première dame Michelle Obama et leurs filles Malia Ann et Sasha inaugurent le Centre présidentiel Obama à Chicago.
L’ancien président Barack Obama inaugure le Centre présidentiel Obama
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