Les obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, sont célébrées dans le cimetière de Fleurance (Gers), la ville où elle était scolarisée, alors que des hommages s'organisent dans d'autres communes du département.
Les obsèques de Lyhanna débutent à Fleurance
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