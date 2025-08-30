L’Afrique Festival fête ses 20 ans à Paris, au Parc des Princes, les 6 et 7 septembre prochain. Au programme: concerts, espace d’échanges, projections de films et documentaires africains, ateliers et animations. Manouté Seri, le Directeur général de L’Afrique Festival était l'invité du journal de l'Afrique.
