Les sirènes d'alerte retentissent à travers la ville de Koweït alors que de nouvelles frappes iraniennes déclenchent la mise en alerte des défenses aériennes du pays. IMAGES
Koweït: les sirènes d'alerte retentissent dans la capitale
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