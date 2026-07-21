Lors de la visite d’État du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema en France, les deux pays signent trois accords dont une lettre d'intention sur la cession du camp militaire de Gaulle et un protocole d'accord portant sur la transformation de la chaine de la valeur du manganèse au Gabon. IMAGES
Elysée : cérémonie de signature de trois accords entre la France et le Gabon
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