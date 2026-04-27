Le 30 avril 2026, le Grand Palais accueille un gala exceptionnel consacrée aux sports de combat, réunissant l’élite française du kickboxing dont le multiple champion du monde français Cyril Benzaquen qui va remettre son titre en jeu. Il co-organise cet évènement avec l'entrepreneur Yacin Berrabah. Celui-ci souhaite redonner une visibilité durable à la boxe française, restée en retrait ces dernières années malgré ses champions.
Kickboxing : le Grand Palais de Paris transformé en ring, le pari fou de Yacin Berrabah
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