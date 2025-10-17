 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kenya : l'hommage à Odinga se mue en mouvement de panique, 3 morts

information fournie par France 24 17/10/2025 à 00:01

Trois personnes ont été tuées dans un stade de Nairobi après que les forces de sécurité ont ouvert le feu jeudi pour disperser une foule venue rendre hommage à l'opposant historique kényan Raila Odinga. Les tirs des forces de sécurité ont brutalement transformé en mouvement de panique l'hommage à l'opposant Odinga, des dizaines de milliers de personnes évacuant un stade de Nairobi en quelques minutes.

Vidéos les + vues

1

Le point semestriel sur la SPCI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 16 oct.
2

Motion de censure: l'année blanche inscrite dans le budget est une "année noire" (Le Pen)

information fournie par AFP Video 16 oct.
1
3

Actions, or, taux d’intérêt : quel potentiel d’ici la fin de l’année ?

information fournie par Boursorama 16 oct.
4

Guerre en Ukraine : Washington met la pression sur l'OTAN

information fournie par France 24 16 oct.
5

Présidentielle en Bolivie : le lithium au cœur des promesses économiques des candidats

information fournie par France 24 16 oct.
6

Gouvernement Lecornu : la censure ou la sortie de crise ?

information fournie par France 24 16 oct.
7

La chute de la natalité en Inde, un défi démographique… et politique

information fournie par France 24 16 oct.
8

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

information fournie par AFP 12 oct.
2

Macron serre la main de Trump en marge du sommet sur Gaza en Egypte

information fournie par AFP Video 14 oct.
9
3

Tickets-restaurants, retards aériens en France et abonnements numériques fantômes

information fournie par BoursoBank Clients 11 oct.
4

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
5

A Tel-Aviv, la place des Otages en liesse après l'annonce par les médias de libérations

information fournie par AFP Video 13 oct.
2
6

Retour sur le sol brésilien pour des militants de la flottille pour Gaza Global Sumud

information fournie par AFP Video 10 oct.
7

Madagascar: une unité mutinée choisit le nouveau chef d'état-major, le président dénonce "une tentative de prise de pouvoir"

information fournie par AFP 12 oct.
8

Pologne: la droite nationaliste manifeste contre l'immigration

information fournie par AFP Video 12 oct.
3
1

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
2

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
3

L’Europe est-elle en train de disparaître de la carte économique mondiale ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
6
4

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
5

Sycoyield 2032 - Le nouveau fonds daté de Sycomore AM

information fournie par Sycomore AM 30 sept.
6

Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"

information fournie par Ecorama 02 oct.
12
7

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
8

1% de croissance en 2026, crédible ?

information fournie par Ecorama 03 oct.
15

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank