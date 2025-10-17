Trois personnes ont été tuées dans un stade de Nairobi après que les forces de sécurité ont ouvert le feu jeudi pour disperser une foule venue rendre hommage à l'opposant historique kényan Raila Odinga. Les tirs des forces de sécurité ont brutalement transformé en mouvement de panique l'hommage à l'opposant Odinga, des dizaines de milliers de personnes évacuant un stade de Nairobi en quelques minutes.
Kenya : l'hommage à Odinga se mue en mouvement de panique, 3 morts
