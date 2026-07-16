"On a un dispositif assez conséquent pour assurer et permettre en toute sécurité et en toute quiétude le travail des enquêteurs," dit le lieutenant-colonel Stéphane Meyblum à proximité de la zone de fouilles pour retrouver le corps de Delphine Aussaguel, alors que Cédric Jubillar a conduit les enquêteurs là où il avait dissimulé le corps fin 2020.
Jubillar: "les fouilles continuent", dispositif "conséquent" mis en place (commandant)
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