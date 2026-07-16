Un fourgon de la gendarmerie barre l'accès d'une route au bord de la D25 à Villeneuve-sur-Vère (Tarn) alors que les gendarmes ont découvert ce matin des ossements, dans un lieu indiqué par Cédric Jubillar, non loin du village de Cagnac-les-Mines (Tarn) où son épouse Delphine a été vue pour la dernière fois, fin 2020.
Jubillar: des fouilles ont débuté dans le Tarn, des ossements retrouvés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro