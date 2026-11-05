A Marseille, la manifestation s'est élancée jeudi lors de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et le pouvoir d'achat, à l'appel de tous les syndicats, qui réclament au gouvernement des réponses concrètes.
Journée de mobilisation pour les salaires: départ du cortège à Marseille
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