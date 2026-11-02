Dans la banlieue de Dakar, des lutteurs sénégalais et suisses s'affrontent dans leurs disciplines respectives, en marge des Jeux olympiques de la jeunesse, ouverts samedi au Sénégal. Une initiative qui entend aussi renforcer les liens entre les deux pays et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes lutteurs.
JOJ Dakar-2026 : le Sénégal et la Suisse réunis autour de la lutte traditionnelle
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