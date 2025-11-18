 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Jean Valjean" avec Grégory Gadebois : aux origines du héros des "Misérables"

information fournie par France 24 18/11/2025 à 15:22

Cent soixante ans après sa parution, "Les Misérables" continue d’inspirer le cinéma. Dans Jean Valjean, le réalisateur Éric Besnard remonte aux origines de l’un des plus grands héros de la littérature française. Et se concentre sur les toutes premières pages du roman de Victor Hugo : la rencontre entre un ancien bagnard et un évêque bienveillant. Un récit resserré, interprété par Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré et Alexandra Lamy. Ils sont les invités de ce nouveau numéro de “A l’Affiche”, présenté par Louise Dupont.

Vidéos les + vues

1

Affaire Epstein: Trump contre-attaque et rompt avec une alliée emblématique

information fournie par AFP 15 nov.
8
2

Trump soutient finalement un vote à la Chambre sur la publication du dossier Epstein

information fournie par AFP 17 nov.
3

Mondial 2026 : l'Allemagne et les Pays-Bas vainqueurs et qualifiés

information fournie par France 24 10:25
4

PTZ 2025: Comment profiter du Prêt à Taux Zéro pour acheter votre logement?

information fournie par Tout sur mes finances  12:01
5

Bourse : après la belle hausse du secteur de la Défense, que faire ?

information fournie par Boursorama 11:18
6

Lecornu: "Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget"

information fournie par AFP Video 17 nov.
1
7

Macron et Zelensky signent une lettre d'intention pour l'achat par Kiev de Rafale

information fournie par AFP Video 17 nov.
2
8

Hiro, un artiste amoureux de l'amour et engagé

information fournie par France 24 17 nov.
1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
3

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
4

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
5

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
6

En marge de la COP30, une favela de Belém étouffe

information fournie par AFP Video 11 nov.
7

Le Premier ministre indien qualifie l'explosion meurtrière à Delhi de "complot"

information fournie par AFP 11 nov.
8

Les extraterrestres de passage dans notre système solaire ? Ce que l'on sait sur la comète 3i Atlas

information fournie par France 24 11 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
3

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
4

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
6

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank