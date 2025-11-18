Cent soixante ans après sa parution, "Les Misérables" continue d’inspirer le cinéma. Dans Jean Valjean, le réalisateur Éric Besnard remonte aux origines de l’un des plus grands héros de la littérature française. Et se concentre sur les toutes premières pages du roman de Victor Hugo : la rencontre entre un ancien bagnard et un évêque bienveillant. Un récit resserré, interprété par Grégory Gadebois, Bernard Campan, Isabelle Carré et Alexandra Lamy. Ils sont les invités de ce nouveau numéro de “A l’Affiche”, présenté par Louise Dupont.
"Jean Valjean" avec Grégory Gadebois : aux origines du héros des "Misérables"
